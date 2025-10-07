Auf dem Weg zur Arbeit tanken? Das wird teuer

Weniger überraschend, aber dennoch bemerkenswert sind hohe Preisunterschiede zu den unterschiedlichen Uhrzeiten. So war ein Liter Superbenzin in Metropolen morgens um sieben im Schnitt etwa acht Cent teurer als im Gesamtdurchschnitt des dritten Quartals. Am günstigsten war es dort von 17 bis 21 Uhr - dann war es circa drei Cent günstiger als im Gesamtschnitt.



Das heißt: Wer abends um 19 Uhr tankt, der hat im Vergleich zu demjenigen, der morgens um sieben auf dem Weg zur Arbeit tankt, gut elf Cent pro Liter gespart. Je ländlicher es war, desto geringer war der Preisunterschied im Laufe des Tages.