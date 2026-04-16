Streit um Rabatt-Apps: Klage gegen App-Rabatte bei Penny abgewiesen

Laut einer aktuellen YouGov-Umfrage wird es lediglich von 28 Prozent negativ beurteilt, dass die zusätzlichen App-Rabatte nur von registrierten Kunden genutzt werden können. Dazu wurden am 29. März mehr als 11.400 Menschen befragt. Die Umfrage ist den Angaben nach repräsentativ.

Die Apps waren schon mehrfach Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten. Bereits im September scheiterten Verbraucherschützer mit einer Klage gegen Lidl vor dem Oberlandesgericht Stuttgart. Sie monieren, die App sei entgegen den Teilnahmebedingungen nicht kostenlos. Verbraucher zahlten mit ihren Daten. Der vzbv will deshalb vor den Bundesgerichtshof ziehen.