Je mehr, desto besser: Der Kindergarten „Grashüpfer“ Frankenheim hat seinen Familienwandertag zum Aussichtsturm „Noahs Segel“ sichtlich genossen. Elisabeth Gutmann aus Frankenheim hat diese Wanderung beim landkreislichen Gewinnspiel „Wandern mit andern“ eingereicht und prompt einen der ersten Preise gewonnen. Auch dieser Beitrag freut die Initiatoren und zeigt, wie sehr gemeinsames Wandern verbindet: Kinder, Eltern und Großeltern waren zusammen unterwegs. An „Noahs Segel“ am Ellenbogen warteten ein liebevoll vorbereitetes Buffet und ein besonderes Highlight. Die Gemeinde Oberweid öffnete die Sommertubingbahn und sorgte damit für große Begeisterung. Der Tag endete mit vielen schönen Eindrücken und einem gelungenen Miteinander von Jung und Alt.