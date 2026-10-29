Als die Ausschreibung für den ersten Thüringer Zukunftspreis zur Leerstandsbelebung im Zella-Mehliser Rathaus eintrudelte, zögerte Torsten Widder nicht lange. Der Bürgermeister wählte gemeinsam mit den zuständigen Mitarbeitern des Bauamts drei Projekte aus, bei denen alte, leer stehende Gebäude in der Stadt saniert und wiederbelebt wurden, um eine Bewerbung für den Preis abzugeben. Das ehemalige Hotel Stadt Wien am Mehliser Markt ist eines von zwei Projekten aus der Ruppbergstadt, das tatsächlich vom Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft und Ländlichen Raum ausgezeichnet wurde. Den Preis bekam die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) Zella-Mehlis als Eigentümerin des Objekts nun überreicht.