Der Götz-Friedrich-Preis für die Spielzeit 2025/2026 geht an Giulia Giammona für ihre Inszenierung von Paul Hindemiths „Cardillac“ am Staatstheater Meiningen und an Elena Maria Artisi für Donizettis „Lucia di Lammermoor“ am Theater Altenburg Gera. Angesichts zweier gleichermaßen überzeugender Produktionen hat sich die Jury in diesem Jahr erstmals dafür entschieden, zwei Preisträgerinnen zu küren. Die Verleihung der mit 5000 Euro dotierten Auszeichnung findet am 19. November in der Deutschen Oper Berlin statt.