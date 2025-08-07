Sie ist 285 Jahre alt und begeistert mit ihrer einmaligen Klangfülle noch immer bekannte Organisten aus dem In- und Ausland: Die Eilert-Köhler-Orgel in der Suhler Kreuzkirche. Dass sie das kann, ist dem Engagement des 1996 gegründeten Orgelbaufördervereins Kreuzkirche zu verdanken. Er trieb mit einer Vielzahl von Aktionen, Spenden und jeder Menge kreativer Ideen das Geld für eine dringend notwendige Frischzellenkur der alten Dame auf. Und das war nicht gerade wenig: 650 000 Euro wurden immerhin gebraucht, um die König der Instrumente ab 2007 wieder in altem, neuen Glanz erstrahlen und in voller Fülle klingen zu lassen.