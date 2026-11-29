Das „Open Lab Schmalkalden“ der Hochschule Schmalkalden erhält in diesem Jahr den Preis des Auswärtigen Amts für die exzellente Betreuung internationaler Studierender in Deutschland. Die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung würdigt das Engagement der Hochschule, internationale Studierende durch technische Projekte zu fördern, ihre Integration zu stärken und ihnen berufliche Perspektiven in Deutschland zu eröffnen.