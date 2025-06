Wehner war "ethische Hackerin"

Wehner wurde 1977 in Würzburg geboren und arbeitet und forscht seit vielen Jahren in den Niederlanden. Dort ist sie Direktorin der Europäischen Quanteninternet-Allianz und Professorin am QuTech-Institut der Technischen Universität Delft. Vor ihrer Forschungskarriere sei sie als "ethische Hackerin" tätig gewesen und habe Computersysteme auf Sicherheitslücken getestet, um sie besser zu schützen.