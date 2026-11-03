Pre-Shopping-Abend: Steinacher Kinderbasar startet mit neuer Einkaufsmöglichkeit

Werdende Eltern dürfen erstmals schon am Vorabend stöbern: Der Steinacher Kinderbasar geht Anfang November in seine fünfte Runde.
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Der Herbst-/Winterbasar wird am Samstag, 7. November, von 14 bis 16 Uhr im Lampensaal des Stadions Steinach veranstaltet. Besucher haben dort die Möglichkeit, nach gut erhaltener Kinder- und Teenagerkleidung bis Größe 176, Spielwaren, Büchern sowie weiterem Kinderbedarf zu stöbern. Zum Angebot gehören zudem Kinderwagen, Kinderfahrzeuge und Kindersitze.
Bereits am Freitag, 6. November, findet von 19.30 bis 20.30 Uhr das neue Pre-Shopping statt. Schwangere und jeweils eine Begleitperson erhalten dabei die Gelegenheit, das Angebot vor dem offiziellen Basar in ruhiger Atmosphäre zu durchsehen. Der Einlass beginnt bereits um 19 Uhr.
Die Veranstalter legen Wert darauf, dass ausschließlich saubere, gut erhaltene und funktionstüchtige Artikel angeboten werden. Insgesamt können sich bis zu 50 Verkäufer am Basar beteiligen. Für die Teilnahme wird bei der Warenabgabe eine Bearbeitungsgebühr von zwei Euro erhoben. Darüber hinaus werden zehn Prozent des Verkaufserlöses einbehalten.
Die Warenannahme erfolgt am Freitag, 6. November, von 16.30 bis 18 Uhr. Nicht verkaufte Artikel sowie die Verkaufserlöse können am Sonntag, 8. November, zwischen 10 und 11.30 Uhr abgeholt werden.