Einmal pro Woche geht die Hälfte aller Neuntklässler der Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) Grabfeld in Bibra seit Beginn des Schuljahres 2024/2025 nicht in die Unterrichtsräume der Bildungseinrichtung, sondern sie sind beim sogenannten Praxistag eingebunden in die Arbeit in Firmen, Handwerksbetrieben, Kindertagesstätten oder Pflegeeinrichtungen – und das regelmäßig. Ein halbes Jahr, im 2. Schulhalbjahr ist dann die andere Hälfte der Schüler mit dem Praxistag an der Reihe.