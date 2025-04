Es waren schlechte Nachrichten für viele Brotteroder, die vor einigen Wochen durch den Äther gingen. Das SRH Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Waltershausen-Friedrichroda kündigte an, seine Niederlassung in Brotterode schließen zu wollen. Während sich in Trusetal drei Mediziner um ihre Patienten kümmern, hätte es in diesem Stadtteil mit seinen rund 2500 Einwohnern keine Arztpraxis gegeben. Die SHR-Geschäftsführung deutete jedoch damals schon im Gespräch mit der Redaktion an, man suche nach einer Lösung, es gebe Bewegung. Die ist seit den ersten Apriltagen auch fast in trockenen Tüchern.