Seit 2007 hat Beate Damm in verschiedenen logopädischen Praxen gearbeitet und somit 18 Jahre Berufserfahrung gesammelt. In Erfurt, Ohrdruf und Ilmenau –meist als fachliche Leitung. Und nun, findet sie, ist es Zeit, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen: In einem großen Gebäude mit mehreren Arzt- und Therapiepraxen in der Heinrich-Heine-Straße hat sie ihre eigene Fachpraxis eröffnet. Diese kann man am Freitag, 19. September, bei einem Tag der offenen Tür besichtigen.