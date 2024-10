Es gibt Momente im Leben, da weiß man eigentlich gar nicht so recht, wie man nun gerade in diese Situation geraten ist. Das könnte in einer ganz speziellen Thematik nun wohl auch auf die Menschen im Geratal zutreffen. Denn in Zeiten von Ärztemangel – insbesondere auf dem Land – kommen sie voraussichtlich ab Januar in die glückliche Situation, einen Arzt zusätzlich in der Landgemeinde zu haben – und das früher als zunächst geplant, dafür mit einigen Irrungen und Wirrungen.