Wie kann man eine lange währende Städtepartnerschaft noch besser in das Bewusstsein möglichst vieler Bürger rücken? Die Antwort steht nun am Eisteich im Englischen Garten von Meiningen: Mit einer Parkbank, einer ganz besonderen Parkbank. Diese rahmt nicht nur den vor zehn Jahren gepflanzten Partnerschaftsbaum ein, sondern ihr fehlt auch eine Hälfte. Was es damit auf sich hat, wurde am Samstagnachmittag bei der offiziellen Einweihung deutlich gemacht.