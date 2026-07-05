Es duftet nach Kräutern und Blüten, Dinkelbrötchen kommen aus dem Ofen, im Wald entsteht ein Mandala aus Stöcken, Steinen und Blättern: Für die Kinder der Kita Bermbach stand der Frühling jüngst ganz im Zeichen des Entdeckens. Gestaltet wurde die Projektwoche von Leonie Bickel, einer angehenden Erzieherin im zweiten Ausbildungsjahr, die sechs Wochen lang ihr Praktikum in der Einrichtung absolvierte.