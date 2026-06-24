Präzedenzfall: Sportgerichtshof stärkt Mutterschutz im Profifußball

Lausanne - Der italienische Frauen-Fußballverein Lazio muss seiner ehemaligen Spielerin Maja Gothberg Schadenersatz zahlen, weil das Arbeitsverhältnis aufgrund ihrer Schwangerschaft unrechtmäßig beendet wurde. Das entschied nach Angaben der Spielergewerkschaft FIFPRO der Internationale Sportgerichtshof Cas und habe damit einen Präzedenzfall geschaffen. Das "bahnbrechende" Urteil, das auch Gehaltsnachzahlungen beinhalte, könne die zukünftige Anwendung des Schwangerschaftsschutzes im Profifußball prägen, hieß es von der FIFPRO.