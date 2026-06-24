Präzedenzfall: Sportgerichtshof stärkt Mutterschutz im Profifußball

Was war passiert?

Gothberg spielte in der Saison 2023/24 für die Lazio und stieg mit dem Verein in die Serie A auf. Bei Verhandlungen im Sommer 2024 über einen neuen Vertrag fehlte nach einer mündlichen Einigung nur noch die Unterschrift der Mittelfeldspielerin. Dann erfuhr Gothberg von ihrer Schwangerschaft und informierte den Verein - ein Kontrakt kam nun nicht mehr zustande. Gothberg sah ihre Schwangerschaft als Grund dafür und klagte. Der Club vertrat die Auffassung, dass kein Vertrag zustande gekommen sei.