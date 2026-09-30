Dass der Weg zur Gesundheit manchmal etwas holprig beginnt, mussten die Organisatoren des 26. Lungentages am 25. September im Stadtteilzentrum Wolkenrasen am eigenen Leib erfahren. Pünktlich zu Beginn der Veranstaltung hieß es erst einmal: Warten. Drei Schulbusse ließen auf sich warten – und das deutlich. Sonnebergs Bürgermeister Dr. Heiko Voigt ließ es sich nicht nehmen, die Gelegenheit für einen kleinen Seitenhieb zu nutzen: Ob der Busfahrer wohl gerade noch eine ausgiebige „Raucherpause“ eingelegt habe? Ein treffenderer Einstieg in ein Event rund um die Lungengesundheit hätte dem Publikum kaum geliefert werden können.