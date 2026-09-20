Psychische Belastungen bei Kindern und Jugendlichen nehmen immer weiter zu. Ergebnissen der COPSY-Studie zufolge, die die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen untersucht, ist inzwischen rund jedes fünfte Kind betroffen. Besonders häufig zeigen sich Angstsymptome, eine geringe gesundheitsbezogene Lebensqualität, Einsamkeit oder depressive Symptome. Auch internationale Forschung bestätigt die Bedeutung früher Prävention: So kommen mehrere Studien zu dem Ergebnis, dass sich nahezu zwei Drittel aller psychischen Erkrankungen vor dem 25. Lebensjahr entwickeln – am häufigsten bereits im Alter von etwa 14 Jahren.