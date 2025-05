Ilmenau - Die dreimalige Biathlon-Olympiasiegerin Kati Wilhelm ist neue Präsidentin des Thüringer Skiverbandes. Die 48-Jährige wurde auf dem Verbandstag in Ilmenau mit großer Mehrheit zur Nachfolgerin von Frank Eismann gewählt, der nicht mehr kandidierte. Wilhelm hatte in den vergangenen drei Jahren bereits als Vizepräsidentin Nachwuchsleistungssport dem TSV-Vorstand angehört. Nach Sabine Reuß, die den Verband über 20 Jahre führte, ist Wilhelm die zweite Frau an der Spitze des TSV.