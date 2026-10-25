Präsidentenwahl Kann Lula das Ruder in Brasilien noch herumreißen?

Für einen Teil der Bevölkerung zeigt die Verurteilung des Ex-Präsidenten, dass Brasiliens Demokratie ihre Institutionen verteidigt hat. Andere sehen darin politische Verfolgung. Flávio Bolsonaros Wahlkampf ist eng mit dem Schicksal seines Vaters verbunden.

Auch abseits des Duells setzen beide Lager auf Angriffe. Lula bot an, seine Bank- und Steuerdaten sowie die seiner Familie offenzulegen, falls Flávio Bolsonaro dasselbe tue. Lulas Wahlkampfteam warf zudem dem Facebook-Konzern Meta vor, Inhalte seiner Kampagne zu benachteiligen. Meta bestritt politische Voreingenommenheit.

In der Schlange vor einem Wahllokal in Rio de Janeiro hatte Manuel Herreira schon vor der Stimmabgabe bei der ersten Wahlrunde genug von Brasiliens Politik. "Es ist doch immer das Gleiche, Lula und Bolsonaro. Ich habe es ehrlich satt", sagt er der dpa. Vor jeder Wahl gebe es große Versprechen, die dann ohnehin nicht eingehalten würden. Er wollte ungültig stimmen.

Am Sonntag entscheiden die Brasilianer, ob sie Lula eine weitere Amtszeit geben oder mit Flávio Bolsonaro einen politischen Wechsel wählen. Für Herreira dürfte auch die Stichwahl kaum Begeisterung versprechen. Für Millionen andere geht es um die Frage, welchem der beiden Kandidaten sie trotz aller Vorbehalte ihre Stimme geben.