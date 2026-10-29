Präsidentenwahl in Brasilien Wahlverlierer Bolsonaro will Opposition von USA aus anführen

Unmittelbar nach der Wahl hatte Bolsonaro politische Rückendeckung von Trump bekommen, der das Wahlergebnis ebenfalls "manipuliert" nannte und seine eigene Niederlage bei der US-Präsidentenwahl 2020 bis heute nicht akzeptiert. Bolsonaros früher ebenfalls in Brasilien politisch aktiver Bruder Eduardo lebt bereits seit längerem in den USA. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl der brasilianischen Behörden vor.

Flávio Bolsonaro steht nach Justizangaben im Visier der Strafvollzugsbehörden, weil er sich der Geldwäsche im Zusammenhang mit Unternehmen und Online-Sportwetten schuldig gemacht haben soll. Sein Mandat als Senator, das ihn wegen der Immunitätsregeln vor einer Festnahme schützt, läuft zum 31. Januar 2027 ab.