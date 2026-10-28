Präsidentenwahl in Brasilien Wahlverlierer Bolsonaro flieht offenbar – USA erteilen Visum

Lula: "Wer nichts zu verbergen hat, muss nichts fürchten"

Präsident Lula kritisierte die mutmaßliche Ausreise seines Rivalen. "Ich frage mich, welche Schuld ein Bürger auf dem Gewissen hat, der gerade die Wahl verloren hat und aus seinem Land flieht", sagte er bei einer Feier zu seinem 81. Geburtstag im Präsidentenpalast. "Wer nichts zu verbergen hat, muss nichts fürchten." Bolsonaro fehle es an Respekt seinen Wählern und der Demokratie gegenüber.

Die Stichwahl am Sonntag hatte Bolsonaro laut Wahlgericht mit 48,2 Prozent der Stimmen gegen Lula verloren, der dem offiziellen Ergebnis zufolge 51,8 Prozent erhielt. Anders als Bolsonaro selbst hat seine rechte Partei den Wahlsieg Lulas ausdrücklich anerkannt. Der unterlegene Kandidat teilte am Montag mit, er wolle Lulas Wahlkampfführung juristisch prüfen lassen. So will er erreichen, dass der Präsident und sein Vize Geraldo Alckmin wegen angeblichen Missbrauchs politischer und wirtschaftlicher Macht im Wahlkampf nicht vereidigt werden dürfen.

Trump springt Bolsonaro bei

Auch US-Präsident Donald Trump schürte Zweifel am Ablauf und Ergebnis der Abstimmung. "Ich habe zwar keine Partei ergriffen, aber es wirkte wie eine weitere manipulierte Wahl", sagte der US-Präsident vor Journalisten. "Wissen Sie, Wahlen müssen unanfechtbar sein, und für mich sah es sehr schlecht aus." Auf welcher Grundlage Trump das offizielle Wahlergebnis anzweifelt, ließ er offen. Seine eigene Niederlage bei der US-Präsidentenwahl 2020 will der Republikaner bis heute nicht anerkennen, obwohl seine Betrugsvorwürfe seither zigfach widerlegt wurden.

Trump hatte sich im Konflikt des Bolsonaro-Lagers mit Brasiliens Justiz klar hinter Flávios Vater Jair gestellt. Dessen Verurteilung zu einer langjährigen Haftstrafe kritisierte Trump scharf. Obwohl er und der Ex-Militär Jair Bolsonaro politisch weitgehend auf einer Linie liegen, hielt sich der US-Präsident im Wahlkampf mit öffentlicher Unterstützung für dessen Sohn Flávio zurück.