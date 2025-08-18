Präsidentenwahl Bolivien: Stichwahl zwischen zwei Oppositionskandidaten

Neben Quiroga galt ursprünglich der Unternehmer Samuel Doria Medina als Favorit für die Stichwahl. Dass sich nun Paz durchgesetzt hat, gilt als Überraschung.

Stabilität statt radikalen Umbruch

Anders als in Argentinien mit dem radikalen Kurs von Präsident Javier Milei strebt die bolivianische Wählerschaft laut KAS-Expertin Stolte "keine Revolution, sondern Stabilität" an. Die ethnische Zugehörigkeit spiele politisch kaum noch die Rolle wie unter Morales, der als erster indigener Präsident 13 Jahre regierte (2006 bis 2019).

Laut Volkszählung 2012 sind 41 Prozent der Bolivianer über 15 Jahre indigener Herkunft, Schätzungen von 2017 gehen von etwa 48 Prozent aus. Schon vor der Wahl kündigten viele Indigene, die früher zur MAS gehörten, ihre Unterstützung für die Opposition an.

Auch das Parlament wurde neu gewählt

Am Rande der Abstimmung kam es zu Zwischenfällen. Der linke Kandidat Andrónico Rodríguez wurde nach seiner Stimmabgabe von mutmaßlichen Anhängern des Ex-Präsidenten Morales mit Steinen attackiert. Wenige Stunden zuvor war am selben Ort die Detonation eines Sprengsatzes gemeldet worden. Über Verletzte lagen zunächst keine Informationen vor. Neben der Präsidentenwahl wurde auch ein neues Parlament bestimmt.