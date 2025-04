Seine Arbeiten bewegen sich zwischen der Apokalypse und der Hoffnung, sein Leben verläuft im Spannungsfeld zwischen Ost und West und er lotet in jeglicher Beziehung Grenzen aus: Der Künstler Ulrich Barnickel hat an seinem 70. Geburtstag in der Gedenkstätte Point Alpha seine Biografie vorgestellt. Der aufwendig gestaltete Band ist prall gefüllt mit seinen künstlerischen Erfahrungen, Gedanken und Erlebnissen, mit Begebenheiten aus seinem Privatleben und natürlich mit zahlreichen großformatigen Bildern seiner beeindruckenden Kunst. Prall gefüllt war auch das Forum im Haus auf der Grenze mit über 120 interessierten Gästen, die dem Autor zu seinem Werk und natürlich auch zu seinem Ehrentag die besten Wünsche aussprachen.