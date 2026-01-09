﻿ Julia Simon hat es, Franziska Preuß hat es und Tommaso Giacomel hat es – ein Präsent, das nur wenige Kilometer vom Weltcup-Austragungsort Oberhof entfernt gefertigt wird. Antje Paul, Startup-Unternehmerin der Firma Albalta aus Benshausen, hat selbst etwas entwickelt, kreiert und fertigen lassen, was ihr am Herzen liegt. Nun soll es seine Abnehmer finden. Ein bisschen Werbung kann da nicht schaden, findet sie.