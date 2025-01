Präparieren statt Skispaß: Skiarena legt eine Betriebspause ein

Elf Tage haben sich Wintersportler aus nah und fern in der Skiarena Silbersattel in Steinach vergnügen können. Nun ist erst einmal wieder Schluss damit. Von Montag bis Mittwoch, 13. bis 15. Januar, bleibt Thüringens größtes alpines Skigebiet geschlossen. Der Grund dafür? Präparationsarbeiten an den Pisten. Man habe sich entschieden, wie Steinachs Bürgermeister Udo Bätz erklärt, die drei Tage, in denen es noch einmal kalt werden soll, zu nutzen, um noch ein wenig Kunstschnee zu produzieren, die Schneeauflage der bereits geöffneten Strecken auszubessern und zu verstärken sowie bis dato noch geschlossene Pisten – soweit es machbar ist – herrichten zu können. „So, dass wir dann die nächsten Wochen gut hinkommen“, sagt Stadtchef Bätz.