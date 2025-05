Alte Malereien freigelegt und neue Dauerausstellung

Im Rahmen der Sanierung wurden ehemals übertünchte Deckenmalereien wiederentdeckt und alte Vergoldungen freigelegt. Doch nicht nur die Bausubstanz wurde erneuert. Auch die Dauerausstellung, die unter anderem die Geschichte Lindaus erzählt, wurde neu konzipiert und mit moderner Technik aufgewertet. So sei es nun möglich, mit einer multimedialen Zeitmaschine "in zehn Minuten durch die Jahrhunderte" zu reisen. Künftig wird auch die NS-Zeit in dem Museum besonders beleuchtet.