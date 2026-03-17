Von solch prunkvollen Abschlusszeugnissen wie vor fast 250 Jahren können Azubis von heute nur träumen – nicht nur in Geraberg. Dort ging Ende des 18. Jahrhunderts ein gewisser Johann Jacob Kühn bei den Herzoglich-Gothaischen Forsten drei Jahre in die Lehre. Der Gesellenbrief, die er zum Bestehen seiner Prüfung in Jagd- und Forstwissenschaften von seinem Meister Johann Christoph Braun erhielt, ist ein prächtiges Kunstwerk, das man jetzt auf Schloss Friedenstein im Original besichtigen kann.