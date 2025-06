Baut er noch oder schläft er schon?

Die Tiere beim Schlummern zu beobachten, sei gar nicht so einfach gewesen, erzählten die Forschenden. Ein Orang-Utan baue jeden Abend hoch oben auf einem Baum ein Nest, indem er etwa zehn Minuten lang Äste zurechtbiege, flechte und breche, ergänzt um eine Matratze aus Blättern. "Von unserem Standpunkt am Boden aus können wir Orang-Utans in ihren nächtlichen Nestern normalerweise überhaupt nicht sehen, aber wir können hören, wie sie es sich gemütlich machen", erklärte Caroline Schuppli, Gruppenleiterin am MPI-AB. "Irgendwann wird alles ruhig und still. Und am Morgen ist es genau umgekehrt." Die ruhige Phase werteten die Forscher als Schlafphase.