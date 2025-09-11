«Power-to-Heat»: Prinzip Wasserkocher: Wie aus Strom günstige Wärme entsteht

Erfurt (dpa/th) - Überschüssigen Strom in Wärme umwandeln: Dieses Prinzip in großem Maßstab ist in Thüringen aktuell im Kommen. Heute soll eine solche "Power-to-Heat"-Anlage mit 20 Megawatt in Erfurt eingeweiht werden, wie die Stadtwerke mitteilten. In Bad Salzungen läuft schon seit Anfang des Jahres eine 10-Megawatt-Anlage der Thüringer Energie AG (TEAG). Eine fünfmal so große Anlage sei in Jena in Planung, sagte der Geschäftsführer der TEAG-Tochter Thüringer Wärmegesellschaft (TWS), Rico Bolduan.