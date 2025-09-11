«Power-to-Heat»: Prinzip Wasserkocher: Wie aus Strom günstige Wärme entsteht

Das Wachstum in dem Bereich sei aber begrenzt, schätzt Bolduan. "Wenn mehr Stromspeicher installiert sind oder mehr solcher Anlagen, dann wird es diese Schwankungen nicht mehr geben." Irgendwann werde dann der Punkt kommen, an dem sich die Anlagen nicht mehr lohnen. Aktuell schätze er, dass das in etwa 15 Jahren der Fall sei. Bis dahin hätten sich die Anlagen amortisiert.