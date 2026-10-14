Potenzielle Problemtiere: Wie verbreitet die Große Drüsenameise in Thüringen ist

Weitere "Problemameise" in Jena

Derweil muss sich die Stadtverwaltung Jena mit einer anderen Ameisenart beschäftigen: Die Vergessene Wegameise, oder Lasius neglectus, ist die dortige "Problemameise", wie es aus dem Rathaus heißt. Erstmals seien im vergangenen Jahr Probleme mit der Art bekanntgeworden. Seitdem gehen zunehmend Meldungen über auffällige Ameisenvorkommen aus verschiedenen Stadtteilen ein. Wie stark die Art verbreitet ist, soll ein Fachgutachten klären. Auf Basis der Ergebnisse können dann passende Maßnahmen ergriffen werden.

Auch die ursprünglich aus Vorderasien stammende Wegameise sei eingeschleppt. Und auch diese Art könne sogenannte Superkolonien bilden, die aus mehreren Hundert Völkern mit Millionen einzelner Tiere bestehen.

Zwar seien die Vergessene Wegameise wie auch die Große Drüsenameise Ameisen nicht unmittelbar für Menschen gefährlich. "Durch ihr massenhaftes Auftreten können sie jedoch sehr lästig werden und außerdem Schäden verursachen – etwa an Straßen und Wegen, Gebäuden oder Stromverteilerkästen", so die Stadtverwaltung.