Posthume Biografie Bewegende Memoiren von Eric Dane - "Gebt niemals auf"

Die Ärzte-Serie wurde sein "Traumjob". Von Staffel 3 bis 9 war er Teil der Hauptbesetzung, das Serien-Aus für "McSteamy" kam 2012 - durch einen Flugzeugabsturz. Zu dem Zeitpunkt sei er nach einem Bandscheibenvorfall längst wieder süchtig gewesen, unter anderem nach Schmerzmitteln, gestand Dane. Im Laufe der Serie sei er fünfmal auf Entzug gegangen.

Dane machte Diagnose 2025 öffentlich

Als Dane im Frühjahr 2025 die ALS-Diagnose bekanntgab, sagte er dem US-Magazin "People": "Ich bin dankbar, dass meine liebevolle Familie an meiner Seite ist, wenn wir dieses nächste Kapitel meistern". 2004 heiratete er Gayheart, die gemeinsamen Töchter wurden 2010 und 2011 geboren. Nach 14 Jahren Ehe reichte Gayheart die Scheidung ein, zog den Antrag aber später zurück. Rebecca sei seine beste Freundin geblieben, schrieb Dane in dem Buch.



Er wolle die Leser daran erinnern, jeden Moment aus vollem Herzen zu leben, teilte er im Dezember 2025 mit, als er sein Buchprojekt ankündigte. Zu diesem Zeitpunkt war Dane bereits auf einen Rollstuhl angewiesen. "Die Krankheit ist schneller fortgeschritten als vorhergesagt", schrieb er am Ende. "Wozu hat man Arme oder Beine, wenn man sie nicht benutzen kann?" Irgendwann in den vergangenen Monaten habe er seine Tochter zum letzten Mal umarmt und es nicht einmal gewusst, sinnierte der Vater.