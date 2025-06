Noch immer sind in Thüringen der Richter- und Staatsanwältewahlausschuss nicht ordnungsgemäß besetzt, obwohl beide Gremien so wichtig für die Justiz im Land sind. Beide Ausschüsse sind entscheidend daran beteiligt, dass neue Richter und Staatsanwälte auf Lebenszeit berufen werden können, dass also der Generationenwechsel vollzogen werden kann, den die Justiz im Freistaat dringend braucht. Ohne solchen neuen Richter und Staatsanwälte werden sich Verfahren oder Ermittlungen absehbar noch mehr in die Länge ziehen, als das heute schon der Fall ist.