Post-Stützpunkt Römhild: Zusteller unter Strom: Immer mehr Pakete

Der Platz im Auto reicht kaum aus für bis zu 200 Pakete pro Tour. Foto: Bastian Frank/

Bis zu 200 Pakete pro Zusteller

„Es werden gefühlt jedes Jahr mehr Pakete“, sagt Sebastian Pohlig, Standortleiter der Deutschen Post am Zustellstützpunkt in Römhild. Dass dieses Gefühl nicht trügt, zeigen die Sendungszahlen des Unternehmens. „Am 2. Dezember, also dem Montag nach dem Black Friday, hat die Deutsche Post 12,5 Millionen Pakete zugestellt – so viele hatten wir vorher noch nie. Bei 40 Millionen Haushalten in Deutschland hat im Prinzip fast jeder dritte Haushalt ein Paket bekommen“, sagt Thomas Kutsch von der Pressestelle der DHL Group. Was positiv für die Unternehmensbilanz ist, erschwert den Arbeitsalltag der Zusteller. Von durchschnittlich 100 Paketen am Tag im Rest des Jahres steigt die Sendungsmenge in der Vorweihnachtszeit laut Kutsch auf bis zu 200 Pakete pro Zusteller. Und jedes von ihnen soll natürlich pünktlich ankommen, damit es unter dem Weihnachtsbaum liegen kann.