Post Mühlhausen: Das Viertelfinale rückt näher

„Das ist eine optimale Ausgangslage für uns“, sagte Trainer Erik Schreyer. „3:0 oder 3:1 zu gewinnen, war wichtig, denn im Rückspiel würden uns jetzt schon zwei Punkte reichen.“ Herausragender Akteur im Mühlhäuser Team, bei dem der deutsche Meister Kay Stumper nach seinem Autounfall noch geschont wurde, war Marcos Freitas. „Er ist wieder schmerzfrei und hat gezeigt, was er draufhat“, sagte Schreyer über den Portugiesen, der zuletzt aus Verletzungsgründen kürzer treten musste. „Seine Spielfreude war regelrecht zu spüren, das hat Spaß gemacht.“