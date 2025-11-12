 
Post Mühlhausen Das Viertelfinale rückt näher

Der Tischtennis-Bundesligist siegt im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse gegen ein Spitzenteam aus Tschechien. Kurz vor Weihnachten fällt die Entscheidung.

Post Mühlhausen: Das Viertelfinale rückt näher
1
Gewinnt seine beiden Einzel: Marcos Freitas. Foto: IMAGO/Christian Heilwagen

Tischtennis-Bundesligist Post SV Mühlhausen steht in der Champions League vor dem Einzug ins Viertelfinale. Die Thüringer gewannen das Achtelfinal-Hinspiel gegen den tschechischen Vertreter HB Ostrov in eigener Halle mit 3:1. Das Rückspiel findet am 19. Dezember statt.

„Das ist eine optimale Ausgangslage für uns“, sagte Trainer Erik Schreyer. „3:0 oder 3:1 zu gewinnen, war wichtig, denn im Rückspiel würden uns jetzt schon zwei Punkte reichen.“ Herausragender Akteur im Mühlhäuser Team, bei dem der deutsche Meister Kay Stumper nach seinem Autounfall noch geschont wurde, war Marcos Freitas. „Er ist wieder schmerzfrei und hat gezeigt, was er draufhat“, sagte Schreyer über den Portugiesen, der zuletzt aus Verletzungsgründen kürzer treten musste. „Seine Spielfreude war regelrecht zu spüren, das hat Spaß gemacht.“

Freitas setzte sich sowohl gegen Pavel Sirucek als auch gegen Vladislav Ursu in drei Sätzen durch. Der ehemalige deutsche Nationalspieler Steffen Mengel steuerte einen 3:1-Erfolg gegen Ursu bei. Den Ehrenpunkt für die Tschechen holte Jiri Vrablik durch einen überraschenden Viersatzsieg gegen den favorisierten Ovidiu Ionescu.