„Was ist los mit unserer Deutschen Post?!“ – diese Frage stellt ein verärgerter Leser, nachdem in seinem Umfeld Briefe immer wieder verspätet zugestellt wurden oder gar ganz verloren gegangen sind. In einem Schreiben an die Redaktion schildert er seine Erfahrungen: Zwei seiner Briefe, die er am selben Tag in den Briefkasten warf – einer nach Oldenburg, einer innerhalb von Ilmenau – erreichten die Empfänger nicht etwa zeitnah, sondern erst genau eine Woche später. Für ihn kein Einzelfall.