Post Digitales Dänemark hängt seine letzten Briefkästen ab

Großer Aufschrei in Dänemark bleibt aus

In Dänemark schließt der staatliche Postdienst hingegen das Kapitel Briefkästen und Briefzustellung. Größere Kritik an dem Schritt wurde dort kaum laut. Die Seniorenvereinigung Faglige Seniorer monierte, dass eine Epoche ende. Man habe eine solche Entwicklung aber schon seit Inkrafttreten eines neuen Postgesetzes Anfang 2024 kommen sehen. Der ländliche Interessenverband Landdistrikternes Fællesråd forderte, dass Briefe auch in Zukunft jeden Landesteil zu gleichen Bedingungen erreichen müssten. Doch der große Aufschrei, der blieb aus.

Den dänischen Verbrauchern bleibt nun in erster Linie eine private Zustellungsfirma namens Dao, um Briefe zu verschicken. Die Vorzeichen stehen nicht schlecht: Was die Pünktlichkeit bei der Briefzustellung betrifft, schnitt das Unternehmen in einer Untersuchung der dänischen Verkehrsbehörde deutlich besser ab als Postnord. Auch der Preis ist attraktiver: Ein Standardbrief innerhalb Dänemarks kostete bei Postnord umgerechnet knapp 3,90 Euro, bei Dao rund 3,10 Euro. Zu einem Aufpreis können sich Kunden den Weg zum Dao-Shop sparen und ihre Briefe sogar von zu Hause abholen lassen.

"Der Brief lebt weiter"

Für deutsche Verbraucher mögen diese Preise absurd hoch wirken - doch das sind bloß die Inlandspreise. Wer einen Brief oder eine Postkarte ins Ausland - etwa nach Deutschland - verschicken wollte, der bezahlte dafür bei Postnord zuletzt umgerechnet stolze 6,70 Euro. Mit Dao werden es nach jetzigem Stand immer noch umgerechnet knapp 6,20 Euro sein. Deutsche Urlauber, die einen Gruß per Karte aus Dänemark loswerden wollen, sollten das Kärtchen daher vielleicht am besten nach der Rückkehr zu Hause selbst überreichen.

Wer aus Deutschland Post nach Dänemark schicken möchte, kann das auch weiterhin tun. Das dänische Transportministerium hat die Firma Dao damit beauftragt, vom 1. Januar 2026 an Briefe aus dem Ausland innerhalb Dänemarks zu verteilen.

Und dann wäre da noch die Sache mit den Briefkästen. Dao verwies darauf, selbst 1.500 Postkästen im ganzen Land platziert zu haben. Auch diese sind rot, allerdings stehen sie in bestimmten Paketshops und nicht an der Straße. Man habe keine Pläne, sich wie Postnord vom Briefmarkt zu verabschieden, erklärte Dao: "Der Brief lebt weiter."