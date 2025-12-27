Es schien überstanden. In doppelter Hinsicht. Dann erwischte es Mario Stelle. Kurz vor Weihnachten vor zwei Jahren, als die Corona-Pandemie vorbei ist und für die allermeisten Menschen in die Schatten der Erinnerung zurücktritt, infiziert sich der Mann mit Sars-CoV-2, erkrankt an Covid-19. Es ist seine erste, jedenfalls erste bestätigte Infektion mit dem Erreger. Während zwischen 2020 und 2022 rund um den Erdball mehrere Milliarden Menschen von diesem Virus befallen werden, schafft es der Mann in dieser Zeit, ihm zu entkommen. Bis er im Jahr 2023 zwei Tage vor Heiligabend auf einer Geburtstagsfeier ist. „Danach meldeten sich zwei Leute, die dabei waren, mit der Nachricht, dass sie Corona haben.“ Stelle, der in seinen Fünfzigern ist, erkrankt auch.