Post aus dem Rathaus: OB und Personalrat fordern Respekt und Schutz

Ja zu kritischer Berichterstattung, aber...

Und gerade auf die Karikatur und weniger auf den Inhalt des Leserbriefs vom 19. Dezember 2025 zielt ein Schreiben vom 21. Januar 2026 des Suhler Oberbürgermeisters André Knapp an „Freies Wort“. Darin bittet er um Veröffentlichung einer gemeinsamen Stellungnahme, die seine Meinung und die des Personalrates der Stadtverwaltung Suhl wiedergibt. Beide Seiten wollten damit auf eine „öffentliche Diskussion“ reagieren, die der Leserbrief ausgelöst habe. In der gemeinsamen Stellungnahme heißt es unter anderem: „Kritische Meinungen zu städtischen Vorhaben, zu politischen Prioritäten oder zu konkreten Projekten gehören zu einer offenen und demokratischen Stadtgesellschaft. Sie sind legitim, notwendig und ausdrücklich erwünscht. Auch zugespitzte Positionen sind Teil dieser Debatte, solange sie sachlich bleiben und sich auf Inhalte, Konzepte und Entscheidungen beziehen. Eine klare Grenze ist jedoch dann überschritten, wenn öffentliche Äußerungen, in Text oder Bild, einzelne Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Stadtverwaltung persönlich herabsetzen oder in ihrer Würde verletzen.“