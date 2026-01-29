Post aus dem Rathaus: OB und Personalrat fordern Respekt und Schutz

Ein Leserbrief vom 19. Dezember 2025 in „Freies Wort“ hat Wellen geschlagen. Unter der Überschrift „Parkplätze statt noch mehr Grünflächen“ äußerte Sabine Janz im Namen der Vereinigung Bürger für Suhl Bedenken gegen das geplante Stadtkonzept. Darin ist vorgesehen, die Bahnhofstraße umzugestalten und Parkflächen zugunsten von mehr Stadtgrün zu reduzieren. Sabine Janz spricht sich im Leserbrief gegen die Reduzierung von Parkflächen in diesem Bereich aus. „Die Parkplätze... sind für ältere Bürger mit Rollator oder Rollstuhl sowie für Touristen von großer Bedeutung. Sie ermöglichen einen ebenerdigen und schnellen Zugang zur Apotheke, Bäckerei, Drogerie, Sparkasse, Kirche und den dort ansässigen Ärzten“, schreibt sie unter anderem. Auch führt sie mögliche Einnahmeverluste für die Stadtkasse ins Feld, denn die Parkplätze seien regelmäßig gut genutzt. Schließlich gäbe es Grünflächen in der Stadt Suhl genug.