Lappersdorf (dpa/lby) - Ein 33-jähriger Autofahrer ist auf der Autobahn 93 bei Lappersdorf (Landkreis Regensburg) gegen eine Leitplanke geprallt und danach weitergefahren. Ein Zeuge folgte dem Wagen und verständigte die Polizei, die den Fahrer schließlich stoppte, wie die Polizei mitteilte. Der 33-Jährige sei bei dem Unfall am Freitagabend unverletzt geblieben. Er habe später gesagt, dass er am Steuer eingeschlafen sei. Ein Atemalkoholtest fiel demnach positiv aus. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an. Der Unfall habe einen Schaden im vierstelligen Bereich verursacht.