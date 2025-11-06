Positive Deutschlandzahlen Höheres Briefporto lässt bei der Post die Kassen klingeln

Bonn - Doch noch Briefe im Briefkasten: Der Logistikkonzern DHL hat seine Geschäfte in Deutschland im dritten Quartal deutlich verbessert. Das operative Ergebnis im Konzernbereich Post & Paket Deutschland sei um gut ein Viertel auf 218 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen in Bonn mit. Der Umsatz stieg dabei nur um 4,7 Prozent auf rund 4,2 Milliarden Euro - das Geschäft wurde also profitabler. Ein Grund hierfür waren geringere Personalkosten: Seit Jahresbeginn wurden 8.000 Stellen abgebaut.