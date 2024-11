Positionspapier von Verbänden: Landesprogramm für Gesundheitsversorgung gefordert

Klinikinsolvenzen sorgten für Schlagzeilen

In diesem Jahr hatten in Thüringen Krankenhausinsolvenzen in Süd- und Südostthüringen für Schlagzeilen gesorgt. Erstmals überhaupt wurde eine Akutklinik – das Krankenhaus Schleiz – wegen einer Insolvenz geschlossen. In der vergangenen Woche hatte der Haushaltsausschuss des Landtags den bisherigen Regiomed-Krankenhäusern Hildburghausen und Sonneberg eine 15 Millionen Euro umfassende Landeshilfe für den Neustart aus der Insolvenz bewilligt.