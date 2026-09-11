Positionspapier für Klausur: CSU setzt auf Heimatgefühl gegen schlechte Stimmung im Land

München (dpa/lby) - Mit einer fünfseitigen Liebeserklärung zum Freistaat Bayern betont die CSU ihren Sonderstatus in der deutschen Politik und wendet sich gegen die schlechte Stimmung im Land. "Wir sind die einzige Kraft, die die Voraussetzungen schafft, damit unser Bayern so stark und lebenswert bleibt, wie es ist. Das muss stets der Anspruch und Ansporn für uns als CSU sein", heißt es in einem Positionspapier, das der Parteivorstand auf seiner zweitägigen Klausur am Montag in München beschließen will.