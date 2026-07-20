„Auf die Benshäuser ist Verlass“, lobte am vergangenen Mittwochabend Landesposaunenwart und Kirchenmusikdirektor Matthias Schmeiß zum zweiten Termin aus der beliebten Reihe der Bläser-Serenaden im Sommer. Nicht nur, dass sie diesen Abend nie verpassen, mittlerweile bringt der eine oder andere Gast sogar schon seine eigene Sitzgelegenheit mit. Und das ist gar nicht so falsch gedacht, denn bei wieder mehr als 100 Zuhörern waren die auf dem Marktplatz vor der Thomaskirche aufgestellten Bänke schnell besetzt, lange bevor die Mitglieder des Posaunenchores Zella-Mehlis überhaupt die ersten Töne anstimmten.