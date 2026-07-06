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Posaunenchor Zella-Mehlis Feuertaufe zur Sommerserenade der Bläser

Mit dem 8. Juli beginnt erneut die Sommerserenade des Posaunenchores Zella-Mehlis an der Grünen Oase. Drei weitere Termine folgen.

Posaunenchor Zella-Mehlis: Feuertaufe zur Sommerserenade der Bläser
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Der Serenadenabschluss findet immer am Denkmal Lerchenberg statt. Foto: Michael Bauroth

Die Sommerserenade ist fast schon eine kleine Tradition, zu der die Mitglieder des Posaunenchores Zella-Mehlis seit Jahren einladen. Auch in diesem Jahr wollen sie erneut zu vier Abendterminen erfreuen, so Christian Anschütz. Laut Chorsprecher sind diese Serenaden aus der Corona-Zeit hervorgegangen, da in Proberäumen nicht mehr gespielt werden durfte. „Aber draußen konnten wir. Und so haben wir uns außerhalb getroffen“, sagt er. Abendlieder, Choräle, Volkslieder oder kleine Märsche spielend erreichten sie auch andere, denen sie eine Freude bereiteten, ganz bewusst dann auch in Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Auch diesen Häusern werden die Musiker nach den vier öffentlichen Terminen mit rund 20 bis 25 Minuten langen Programmen treu bleiben.

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Lukas Klöppel und Matthias Schmeiß

Neu ist lediglich, dass ab diesem Jahr der seit September in Zella-Mehlis wirkende Kantor Lukas Klöppel mitspielen wird und die Serenaden moderiert, vielmehr drei von ihnen. Denn für die Abendmusik im Freien in Benshausen hat sich Kirchenmusikdirektor Matthias Schmeiß angekündigt.

Die Musikerinnen und Musiker bekommen für die Serenaden sogar Verstärkung aus Suhl, Herpf und Martinroda, da auch Bläser befreundeter Posaunenchöre Gefallen an der Zella-Mehliser Idee finden und sich gern anschließen. Zu hören sind sie jeweils 19 Uhr, am 8. Juli an der Grünen Oase Zella-Mehlis, am 15. Juli vor der Kirche in Benshausen, am 22. Juli am Kurpark Oberhof sowie am 29. Juli am Denkmal Lerchenberg.