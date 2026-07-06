Posaunenchor Zella-Mehlis: Feuertaufe zur Sommerserenade der Bläser

Die Sommerserenade ist fast schon eine kleine Tradition, zu der die Mitglieder des Posaunenchores Zella-Mehlis seit Jahren einladen. Auch in diesem Jahr wollen sie erneut zu vier Abendterminen erfreuen, so Christian Anschütz. Laut Chorsprecher sind diese Serenaden aus der Corona-Zeit hervorgegangen, da in Proberäumen nicht mehr gespielt werden durfte. „Aber draußen konnten wir. Und so haben wir uns außerhalb getroffen“, sagt er. Abendlieder, Choräle, Volkslieder oder kleine Märsche spielend erreichten sie auch andere, denen sie eine Freude bereiteten, ganz bewusst dann auch in Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Auch diesen Häusern werden die Musiker nach den vier öffentlichen Terminen mit rund 20 bis 25 Minuten langen Programmen treu bleiben.