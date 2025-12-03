Der Dezember ist die Zeit, Rückblick über das Jahr zu halten. Die Porzelliner von Henneberg und Schlegelmilch taten dies am Montag gemeinsam im Langewiesener Bürgerhaus. Nicht die schlechteste Ortswahl, befinden die Organisatoren und hoffen, im kommenden Jahr hier weitere Treffen durchführen zu können. Zur großen Kaffee-Tafel waren die Mitglieder des Vereins Ilmenauer Porzellantradition und ehemalige Mitarbeiter der Porzellanfabrik Oscar Schlegelmilch eingeladen. Viele hatten dafür gebacken, sodass kaum alle Leckereien Platz auf den Tischen fanden. Darüber hinaus gab es vereinzelt Geschenke, wie eigentlich bei jedem Treffen.