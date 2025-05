Eines der wohl größten und markantesten Areale Ilmenaus stand am Montag im Interesse: Das ehemalige Porzellanwerk – aktuell Ilmwerk genannt – bekam Besuch vom Ilmenauer Bauausschuss. Dessen Vorsitzender Kurt Retzlaff hatte beim Geschäftsführer des Betreibers „Projekt 95“, Norman Fabig, einen Besichtigungstermin angefragt. Die Stadtratsvertreter und berufenen Bürger des Ausschusses zeigten viel Interesse an einer Besichtigung des riesigen Gebäudekomplexes, der bei der Einfahrt in die Stadt aus Richtung Autobahnanschlussstelle Ilmenau-Ost als erstes Stadtgebäude gut sichtbar ist.