Immer am ersten Montag im Monat ist Treffen früherer Porzelliner. Sie haben nicht nur im Henneberg-Porzellanwerk Ilmenau ihre Karriere begonnen. Alle tragen dazu bei, dass das Wissen um Porzellan und deren Erzeugnisse vom reichen Erfahrungsschatz vermehrt wird. Dieses Mal hatte Claus Jakubczyk das Buch „Porzellan, Steingut, Glas wie es entsteht“ dabei. Es stammt aus dem Jahr 1937. Er hatte es von seinem Lehrausbilder erhalten. Da dieser in den Westen ging, blieb das Buch in Ilmenau. Jakubczyk hat Formengießer gelernt und arbeitete zuletzt als Keramingenieur. Er gehört zu jenen, die den monatlichen Treffen entgegensehnen. Hier kann man fachsimpeln, sich austauschen und sich einbringen, wenn es in die Organisation von Veranstaltungen geht. Hier sind sein Wissen und seine Kenntnisse noch gefragt, in der Familie der Porzelliner.