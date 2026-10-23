Aus seit Ende September klar: "Habe viel geweint"

Obwohl sich Insolvenzverwalter Rombach dafür eingesetzt hatte, doch noch einen Investor zu finden und auch das Land Thüringen in die Bemühungen einbezogen gewesen war; Ende September kam die Mitteilung, dass es keine wirtschaftliche Grundlage für eine dauerhafte Fortführung des Betriebs gebe.

Dekorationsleiterin Roth erinnert sich noch gut, an den Tag, als sie vom Aus für ihren Arbeitgeber erfuhr: "Ich habe geweint, viel geweint." In der Belegschaft herrsche inzwischen unterschiedliche Stimmung. Manche sagten, dass es nicht mehr zu ändern sei, andere hätten noch Hoffnung, dass es irgendwie weitergeht. "Und der Großteil der Belegschaft ist da, auf die kann ich mich verlassen", betont Roth.

Deutlich wird die Stimmung etwa bei Heike Schache. Wie viele andere ihrer Kolleginnen und Kollegen in der Weißfertigung hatte sie am Donnerstag ihren letzten richtigen Arbeitstag erlebt. "Ich war fünf Jahre hier. Es ist nicht angenehm", sagt sie. Wie es für die 61-Jährige beruflich weitergeht, wisse sie noch nicht. "Jetzt ist es halt so... Aber vielleicht passiert noch ein Wunder, man weiß es nicht."

Großer Andrang im Werksverkauf: "riesige Empathiewelle"

Noch richtig ins Schwitzen kommt derweil Benedikt Bernshausen. Als Leiter des Werksverkaufs ist der 38-Jährige seit Tagen am Rotieren. Seit das Aus für Kahla bekannt wurde, ist der Andrang im Werksverkauf riesig. Teils stauen sich schon die Autos an der Ausfahrt. "1.500 bis 2.000 Kunden haben wir jetzt täglich", sagt Bernshausen. Sonst seien täglich mehrere hundert Käufer gekommen.

Die Tage seien eine "emotionale Achterbahn", beschreibt Bernshausen, der selbst zwar erst seit gut sechs Jahren bei Kahla arbeitete, die Unternehmensgeschichte aber wie kaum ein anderer kennt. Kunden hätten oft das Bedürfnis über ihre eigenen Verbindungen zu Kahla und dem Geschirr zu sprechen, erzählten Anekdoten und nähmen Anteil am Schicksal von Unternehmen und Mitarbeitern. "Man lacht zusammen, aber spürt auch mal einen Kloß im Hals. Die Empathiewelle ist riesig", sagt Bernshausen.

Geschirr, das seit Kindheit begleitet

Zu solchen Kunden im Werksverkauf gehört etwa auch Christian Koseck. "Das ist jetzt wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir noch etwas hier kaufen können", erklärt er. Mit seiner Familie mitsamt zwei kleiner Kinder ist er extra aus Leipzig angereist. Kahla-Geschirr gehöre zum Familienalltag. "Jetzt wollen wir noch holen, was uns fehlt – oder was schon kaputtgegangen ist." Für den gebürtigen Thüringer selbst sei der Bezug zum Kahla-Porzellan aber schon immer da: "Ich bin mit dem Geschirr groß geworden und hatte Teller mit schönen Kindermotiven."

Noch bis ins kommende Jahr hinein soll der Werksverkauf, sofern möglich weiterlaufen. Auch für den Dekorationsbereich von Nicole Roth gibt es Schonfrist. Dort müssen etwa noch Aufträge abgearbeitet werden. Aber dort keimt auch ein kleines Fünkchen: Man arbeite "mit Hochdruck" daran, in Kahla zumindest eine "kleine Lösung" zu finden, sagt Insolvenzverwalter Rombach. Dabei gehe es etwa darum, die Marke und den Dekorbereich zu erhalten. Roth strahlt bei dem Gedanken: "Ich bin hoffnungsvoll und würde mir wünschen, dass es weitergeht."