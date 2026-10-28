Porzellansammlung: Verdacht auf versuchten Einbruch in Dresdner Zwinger

Dresden (dpa/sn) - Unbekannte haben vermutlich versucht, in den Dresdner Zwinger einzubrechen. Zwei Männer waren in den geöffneten Innenhof des Dresdner Zwingers gegangen und führten wahrscheinlich Einbruchswerkzeug bei sich, wie die Staatsanwaltschaft Dresden und das Landeskriminalamt mitteilten. Als das Duo von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes angesprochen wurden, flohen die Männer in unbekannte Richtung.