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Porzellansammlung Verdacht auf versuchten Einbruch in Dresdner Zwinger

Zwei Männer sollen mutmaßlich mit Einbruchswerkzeug im Innenhof des Dresdner Zwingers unterwegs gewesen sein. Was die Ermittler vermuten – und welche Hinweise sie jetzt suchen.

Porzellansammlung: Verdacht auf versuchten Einbruch in Dresdner Zwinger
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Verdacht auf versuchten Einbruch in Dresdner Zwinger. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa

Dresden (dpa/sn) - Unbekannte haben vermutlich versucht, in den Dresdner Zwinger einzubrechen. Zwei Männer waren in den geöffneten Innenhof des Dresdner Zwingers gegangen und führten wahrscheinlich Einbruchswerkzeug bei sich, wie die Staatsanwaltschaft Dresden und das Landeskriminalamt mitteilten. Als das Duo von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes angesprochen wurden, flohen die Männer in unbekannte Richtung.

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Die Ermittler gehen von einem versuchten Einbruch im Bereich der wertvollen Porzellansammlung aus und bitten Zeugen um Hinweise.